Выпишите сначала повествовательные предложения затем побудительные потом вопро??ительные
Русский язык
Выпишите сначала повествовательные предложения затем побудительные потом вопро??ительные
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.воскл. 2.вопр. 3.вопр. 4.побуд. 5.побуд. 6.воскл.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
2. В чем особенность восклицательных предложений? Ответ подкрепите примером. Помо??ите пожалуйста!!!
История
Помогите пожалуйста Каково реальное положение в обществе в конце 1916 г. по отношению к существующей царской власти?
Обществознание