Выпишите сначала повествовательные предложения затем побудительные потом вопро??ительные

Русский язык
Выпишите сначала повествовательные предложения затем побудительные потом вопро??ительные
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.воскл. 2.вопр. 3.вопр. 4.побуд. 5.побуд. 6.воскл.
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