Помогите решить задачи 9.39 и 9.40

Гость: Гость:

График строить не буду 9,40 дано t1=1/60 ч V1=780 км/ч V2=60 км/ч S1=S2 t2=1/4 ч t3-? V1*t1=V2t3 t3=V1t1/V2 t3=780/60*60=0.22 ч=22/100 ч t2>t3 25/100>22/100 нет не успеет