Помогите решить задачи 9.39 и 9.40

Физика
Помогите решить задачи 9.39 и 9.40
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
График строить не буду 9,40 дано t1=1/60 ч V1=780 км/ч V2=60 км/ч S1=S2 t2=1/4 ч t3-? V1*t1=V2t3   t3=V1t1/V2   t3=780/60*60=0.22 ч=22/100 ч  t2>t3  25/100>22/100  нет не успеет
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