Помогите решить задачи 9.39 и 9.40
Физика
Помогите решить задачи 9.39 и 9.40
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
График строить не буду 9,40 дано t1=1/60 ч V1=780 км/ч V2=60 км/ч S1=S2 t2=1/4 ч t3-? V1*t1=V2t3 t3=V1t1/V2 t3=780/60*60=0.22 ч=22/100 ч t2>t3 25/100>22/100 нет не успеет
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
ХИМИИЯЯ.ББЕГООМ КО МНЕЕ) Выберите элементы у которых есть незаконченные атомные орбитали: 1) Na 2) Zn 3) N 4) Ar 5) Cl (возможно несколько о...
Русский язык
Русский язык
2. В чем особенность восклицательных предложений? Ответ подкрепите примером. Помо??ите пожалуйста!!!
История
Помогите пожалуйста Каково реальное положение в обществе в конце 1916 г. по отношению к существующей царской власти?