Обобщение, утверждающее, что всё живое происходит только от живого

Биология
Обобщение, утверждающее, что всё живое происходит только от живого
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Планета Земля отличается от других планет, тем, что на ней ей жизнь. Жизнь на Земле появилась, когда появилась вода - источник жизни. Первая живая клетка появилась в океане. Не зря океан называют колыбелью жизни. Благодаря воде появились растительный и животный мир, человек. Если бы  не было воды, то не было бы ничего живого на Земле.
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