Вычеслите:403:13+(72-((114:19*25-137)*(41-352:11):39))

Математика
Вычеслите:403:13+(72-((114:19*25-137)*(41-352:11):39))
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 114:19=6 2) 6*25=150 3) 150-137=13 4) 352:11=32 5) 41-32=9 6) 13*9=117 7) 117:39=3 8) 72-3=69 9) 403:13=31 10) 31+69=100
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