Верны ли следующие суждения о свободе и ответственности? А. Свобода человека — эт?? возможность действовать по своему усмотрению. Б. Быть ответственным человеком – это значит стараться предвидеть результаты своих поступков и ум...

Обществознание

Верны ли следующие суждения о свободе и ответственности? А. Свобода человека — эт?? возможность действовать по своему усмотрению. Б. Быть ответственным человеком – это значит стараться предвидеть результаты своих поступков и уметь отвечать за них.

Автор: Гость