Верны ли следующие суждения о свободе и ответственности? А. Свобода человека — эт?? возможность действовать по своему усмотрению. Б. Быть ответственным человеком – это значит стараться предвидеть результаты своих поступков и ум...
Обществознание
Верны ли следующие суждения о свободе и ответственности? А. Свобода человека — эт?? возможность действовать по своему усмотрению. Б. Быть ответственным человеком – это значит стараться предвидеть результаты своих поступков и уметь отвечать за них.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Даааааааааа, это уже и так ясно
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