На складе в магазине было 112 тонн, картошки Магазин продал 5 14 (дробь) часть картошки Сколько тонн картошки продал магазин?

Математика
На складе в магазине было 112 тонн, картошки Магазин продал 5 14 (дробь) часть картошки Сколько тонн картошки продал магазин?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
112*5/14=40 тонн картошки            ответ:40 тонн продано
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