На складе в магазине было 112 тонн, картошки Магазин продал 5 14 (дробь) часть картошки Сколько тонн картошки продал магазин?

Математика

На складе в магазине было 112 тонн, картошки Магазин продал 5 14 (дробь) часть картошки Сколько тонн картошки продал магазин?

Автор: Гость