На склоне посадили 7 рядом апельсиновых деревьев, по 8 деревьеа в каждом ряду, и 6 рядов лимоных деревьев, по7 деревьев в каждом ряду. сколько всего апельсиновых и лимоных деревьев посадтли на склоне гору?

Математика

На склоне посадили 7 рядом апельсиновых деревьев, по 8 деревьеа в каждом ряду, и 6 рядов лимоных деревьев, по7 деревьев в каждом ряду. сколько всего апельсиновых и лимоных деревьев посадтли на склоне гору?

Автор: Гость