На склоне посадили 7 рядом апельсиновых деревьев, по 8 деревьеа в каждом ряду, и 6 рядов лимоных деревьев, по7 деревьев в каждом ряду. сколько всего апельсиновых и лимоных деревьев посадтли на склоне гору?
Математика
На склоне посадили 7 рядом апельсиновых деревьев, по 8 деревьеа в каждом ряду, и 6 рядов лимоных деревьев, по7 деревьев в каждом ряду. сколько всего апельсиновых и лимоных деревьев посадтли на склоне гору?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)7*8=56 апельсиновых деревьев 2)6*7=42 лимоных деревьев 3)56+42=98 всего деревьев
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