Бригада малярів за 3 тижні відремонтувала 25 кімнат. За перший тиждень вони виконали роботи у девяти кімнатах. Знайти продуктивність праці малярів за 2 останні тижні, якщо кожен із цих тижнів вони ремонтували одинакову кількіст...
Математика
Бригада малярів за 3 тижні відремонтувала 25 кімнат. За перший тиждень вони виконали роботи у девяти кімнатах. Знайти продуктивність праці малярів за 2 останні тижні, якщо кожен із цих тижнів вони ремонтували одинакову кількість кімнат.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.25-9=16(кімн.,)-залишилось відремонтувати малярам після 1-го тижня 2.16:2=8-кімнат за тиждн., ремонтували маляри Ві-дь:8
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