Бригада малярів за 3 тижні відремонтувала 25 кімнат. За перший тиждень вони виконали роботи у девяти кімнатах. Знайти продуктивність праці малярів за 2 останні тижні, якщо кожен із цих тижнів вони ремонтували одинакову кількіст...

Математика

Бригада малярів за 3 тижні відремонтувала 25 кімнат. За перший тиждень вони виконали роботи у девяти кімнатах. Знайти продуктивність праці малярів за 2 останні тижні, якщо кожен із цих тижнів вони ремонтували одинакову кількість кімнат.

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