Допоможить завдання 5,6,7.

Гость: Гость:

5. 1. У лісі росли берези , дуби та ялини . 2 .Повітря було чисте та свіже . 3. А скільки під ногами грибів - боровиків , лисичок . 4. Весело співали дрозди та солов'ї. ( P.S Вибач , більше не знаю .)