Допоможить завдання 5,6,7.
Українська мова
Допоможить завдання 5,6,7.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5. 1. У лісі росли берези , дуби та ялини . 2 .Повітря було чисте та свіже . 3. А скільки під ногами грибів - боровиків , лисичок . 4. Весело співали дрозди та солов'ї. ( P.S Вибач , більше не знаю .)
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