Назовите качества характера Владимира Дубровского наиболее ярко проявляющиеся в отношении к Марье Кириловне.

Литература
Назовите качества характера Владимира Дубровского наиболее ярко проявляющиеся в отношении к Марье Кириловне.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Больше всего - Любовь. Чувство ответственности за её жизнь и чувства. Сожаление к её замужеству.
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