Назовите качества характера Владимира Дубровского наиболее ярко проявляющиеся в отношении к Марье Кириловне.
Литература
Назовите качества характера Владимира Дубровского наиболее ярко проявляющиеся в отношении к Марье Кириловне.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Больше всего - Любовь. Чувство ответственности за её жизнь и чувства. Сожаление к её замужеству.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
История
По истории тема за стенами замков как вы думаету , зачем рыцарям понадобилось придумывать особый коденс чести и свои првила поведения.
Алгебра
Помогите пожалуйста! Нужно построить график функции y = 3x + 6. а) Принадлежит ли гра??ику точка В(-20; 70) б) указать с помощью графика значен...
Русский язык