Помогите пожалуйста! Нужно построить график функции y = 3x + 6. а) Принадлежит ли гра??ику точка В(-20; 70) б) указать с помощью графика значение x, при котором y = 6; y = 0. И ещё одно: Водной системе координат построить г...
Алгебра
Помогите пожалуйста! Нужно построить график функции y = 3x + 6. а) Принадлежит ли гра??ику точка В(-20; 70) б) указать с помощью графика значение x, при котором y = 6; y = 0. И ещё одно: Водной системе координат построить графики функций: а)у = -1/5x (одна пятая) б)у = 5. Очень Нужно помочь! Пожалуйста!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У=3х+6 график функции - прямая х -2 -1 0 у 0 3 6 строй график по координатам В(-20; 70) 70=3*(-20)+6 70≠-54 ТОЧКА в НЕ ПРИНАДЛЕЖИТ ГРАФИКУ У=0 0=3Х+6 3Х=-6 Х=-2 С(-2; 0) У=6 6=3Х+6 3Х=6-6 3Х=0 Х=0 А(0;6)
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