Помогите пожалуйста! Нужно построить график функции y = 3x + 6. а) Принадлежит ли гра??ику точка В(-20; 70) б) указать с помощью графика значение x, при котором y = 6; y = 0. И ещё одно: Водной системе координат построить г...

Алгебра
Помогите пожалуйста! Нужно построить график функции y = 3x + 6. а) Принадлежит ли гра??ику точка В(-20; 70) б) указать с помощью графика значение x, при котором y = 6; y = 0. И ещё одно: Водной системе координат построить графики функций: а)у = -1/5x (одна пятая) б)у = 5. Очень Нужно помочь! Пожалуйста!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У=3х+6 график функции - прямая х      -2     -1    0      у       0      3      6     строй график по координатам  В(-20; 70) 70=3*(-20)+6 70≠-54 ТОЧКА в НЕ ПРИНАДЛЕЖИТ ГРАФИКУ У=0        0=3Х+6                 3Х=-6                  Х=-2 С(-2; 0) У=6       6=3Х+6                3Х=6-6                 3Х=0 Х=0 А(0;6)
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