Помогите пожалуйста! Нужно построить график функции y = 3x + 6. а) Принадлежит ли гра??ику точка В(-20; 70) б) указать с помощью графика значение x, при котором y = 6; y = 0. И ещё одно: Водной системе координат построить г...

Алгебра

Помогите пожалуйста! Нужно построить график функции y = 3x + 6. а) Принадлежит ли гра??ику точка В(-20; 70) б) указать с помощью графика значение x, при котором y = 6; y = 0. И ещё одно: Водной системе координат построить графики функций: а)у = -1/5x (одна пятая) б)у = 5. Очень Нужно помочь! Пожалуйста!

Автор: Гость