ПОМОГИТЕ СРОЧНО ! Проверочное слово к слову стОрону, пОручал, прЕдме, попадавшЕгося, тОска.
Русский язык
ПОМОГИТЕ СРОЧНО ! Проверочное слово к слову стОрону, пОручал, прЕдме, попадавшЕгося, тОска.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сторону - стороны (мн.ч.) Поручал - приставка ПО, так как приставки ПА не существует Предмет - словарное слово Попадавшегося - окончание ЕГО, так как окончания ИГО не существует Тоска - словарное слово
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