Решите уровнения (x+15)-8=17 (45-y)+18=58 56-(x+12)=24
Математика
Решите уровнения (x+15)-8=17 (45-y)+18=58 56-(x+12)=24
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.x+15=17+8 X=25-15 x=10 2.45-y=58-18 -y=40-45 y=5 3.-x-12=24-56 -x=-32+12 X=20
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Математика