Допишите. Воскресенье мы стараемся провести интересно. Выходного дня мы ждем с не??ерпением. Так было и на прошлой неделе...

Гость: Гость:

Мы ждем воскресенье потому что можно отдохнуть, сходить на аттракционы вместе с друзьями. Помочь маме с хозяйством.По читать книгу у себя дома,сходить на любимый кружок в школе.Мы любим этот день.Потому что в этот день мы щитае себя свободным.