Допишите. Воскресенье мы стараемся провести интересно. Выходного дня мы ждем с не??ерпением. Так было и на прошлой неделе...
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Допишите. Воскресенье мы стараемся провести интересно. Выходного дня мы ждем с не??ерпением. Так было и на прошлой неделе...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мы ждем воскресенье потому что можно отдохнуть, сходить на аттракционы вместе с друзьями. Помочь маме с хозяйством.По читать книгу у себя дома,сходить на любимый кружок в школе.Мы любим этот день.Потому что в этот день мы щитае себя свободным.
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