65 пожалуйста пищщщзззщ
Русский язык
65 пожалуйста пищщщзззщ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Таинственно-волшебных дум (соединение основ: таинство+волшебство) чернобровой дикарки (сложение основ: черная+ бровь) белобокой рыбкой (сложение основ: белый+ бок) туманно-ярких звезд (туман+звезда) Юго-Западный район (сложение основ: юг+запад)
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