Найдите верные ответы в определении грамматических признаков 1Прочитать глагол несовершенного вид 2спрежать глагол первого спряжения 3 жгуч глагол прошедшего муржского рода 4 построила глагол прошедшего женского рода
Русский язык
Найдите верные ответы в определении грамматических признаков 1Прочитать глагол несовершенного вид 2спрежать глагол первого спряжения 3 жгуч глагол прошедшего муржского рода 4 построила глагол прошедшего женского рода
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первое не подходит. Второе да. Только там наверно не спрежать, а спрягать. Третье нет т.к. это кр прилагательное четвертое да. Итого ответы: 2,4.
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