Подскажите пожалуйста как определять совершенный от не совершенного вида

Русский язык
Подскажите пожалуйста как определять совершенный от не совершенного вида
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пожалуйста, сделай мой ответ лучшим) Удачного дня) Я запоминала так: у глаголов совершенного вида вначале самого слова стоит буква "С", как и в слове "Совершенный", а у глаголов несовершенного вида данной буквы в начале слова нет)
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