Подскажите пожалуйста как определять совершенный от не совершенного вида

Гость: Гость:

Пожалуйста, сделай мой ответ лучшим) Удачного дня) Я запоминала так: у глаголов совершенного вида вначале самого слова стоит буква "С", как и в слове "Совершенный", а у глаголов несовершенного вида данной буквы в начале слова нет)