Пример 9- =9 какое нужно вставить число
Математика
Пример 9- =9 какое нужно вставить число
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нужно вставить 0. 9-0=9
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