На сколько 4,8 меньше 12?

Математика
На сколько 4,8 меньше 12?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
12-4=8  Ответ: на 8 меньше Я думаю что так  Удачи!!!!!
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