Реши Задачу Масса шести одинаковых ящиков с апельсинами равна 240 килограммов Чему равна масса девяти таких ящиков с апельсинами?

Математика

Реши Задачу Масса шести одинаковых ящиков с апельсинами равна 240 килограммов Чему равна масса девяти таких ящиков с апельсинами?

Автор: Гость