Реши Задачу Масса шести одинаковых ящиков с апельсинами равна 240 килограммов Чему равна масса девяти таких ящиков с апельсинами?
Математика
Реши Задачу Масса шести одинаковых ящиков с апельсинами равна 240 килограммов Чему равна масса девяти таких ящиков с апельсинами?
Ответ(ы):
Гость:
240:6=40 кг апельсинов в 1 ящике 40*9=360 кг апельсинов в 9 ящиках
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