На сколько и в каком направлении надо перевести стрелки часов из Москвы в Анадырь
География
На сколько и в каком направлении надо перевести стрелки часов из Москвы в Анадырь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Перевести кажется на 2 часа по часовой
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Помогите решить : Какую часть составляют 70г от 105г , 30см от 3 м , 20копеек от 2 рубля , 500г от 0,7кг , 25см(в кубе) от 2дм(в кубе).
Математика
Один трактор может вспахать участок за 9 часов, а другой - за 11 часов. Во сколько раз будет вспаханная часть этого участка больше невспаханной пос...
Математика