На сколько процентов увеличится объем параллелепипеда если его измерения увелич??ть на 10процентов?

Алгебра
На сколько процентов увеличится объем параллелепипеда если его измерения увелич??ть на 10процентов?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V1 = a*b*c V2 = 1,1a*1,1b*1,1c = 1,331*a*b*c = 1,331*V1 V2 больше V1 на 33,1%.
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