1)Бросьте неотложные дела, выйдите поздним вечером на песчаный берег речонки. 2) Ес??и вы будете долго прислушиваться, то услышите в камышовых зарослях непонятные шорохи, неумолчные звуки.lt;br /gt; ​3)Однажды ночью сидел я за...

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1)Бросьте неотложные дела, выйдите поздним вечером на песчаный берег речонки. 2) Ес??и вы будете долго прислушиваться, то услышите в камышовых зарослях непонятные шорохи, неумолчные звуки.lt;br /gt; ​3)Однажды ночью сидел я за письменным столом. 4) Ночь была тихая, безветренная, только с реки доносились какие-то далекие звуки. 5) Вдруг из-под пола раздались чьи-то негромкие голоса. 6) Они походили на шепот птенцов, которые пробудились в гнезде. 7) Мною овладело желание понять, кто разговаривает под полом. 8) Потом я догадался, что слышал возню ежей.lt;br /gt; 9) Ежи — полезные зверюшки. 10) Они никому не причиняют вреда, никого не боятся, уничтожают вредных насекомых, борются с мышами. 11) На зиму ежи засыпают. 12) Их маленькие берлоги прикрывают снежные сугробы, и они преспокойно спят в них всю зиму.lt;br /gt; (По И. Соколову-Микитову)lt;br /gt; Задания.lt;br /gt; 1. Озаглавьте текст.lt;br /gt; 2. Какова основная мысль текста?lt;br /gt; 3. Укажите средство связи предложений 5 и 6.lt;br /gt; 4. Перечислите разноспрягаемые глаголы. Почему они так называются?lt;br /gt; 5. Выпишите из текста группами по 2-3 примера переходных и непереходных глаголов (словосочетания)lt;br /gt; 6. Выпишите по 2 глагола в форме настоящего и прошедшего времени и будущего времени. Определите наклонение.lt;br /gt; 7. Образуйте от выписанных в задании 6 глаголов форму условного наклонения. Как пишется частица бы с глаголами?lt;br /gt; 8. Найдите в тексте глаголы, употреблённые в форме повелительного наклонения. Объясните их правописание.lt;br /gt; 9. В каком наклонении глаголы могут оканчиваться только на –ите, а к каком – на –ите и –ете? Приведите примеры из текста.lt;br /gt; 10. Выпишите из последнего абзаца все глаголы, определите их вид и спряжение.lt;br /gt; 11. Выпишите глагол с суффиксом –ыва- Объясните его правописание.lt;br /gt; 12. Выполните синтаксический разбор предложения 12.lt;br /gt; 13. Подберите синонимы к словам: доноситься, радоваться.lt;br /gt; 14. Поставьте ударение в словах: премирует, звонят, формировать, баловать.lt;br /gt; 15. Определите значение фразеологизмов: куры не клюют, за тридевять земель, во весь дух, съесть собаку, стреляный воробей

Автор: Гость