Добродетели и пороки сказки гуси-лебеди
Литература
Добродетели и пороки сказки гуси-лебеди
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Добродетели девочка ( как ее звали ,не помню ) ее братец ,печь ,яблоня ,молочная река ,мышка. Пороки гуси лебеди , баба яга.
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