На сколько увеличится периметр прямоугольного участка ,если увеличить его ширину на 3м

Математика
На сколько увеличится периметр прямоугольного участка ,если увеличить его ширину на 3м
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
P=(a+b)*2 P=(a+3+b)*2 3*2=6 на 6 увеличится периметр
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