Помогите решыть задачю по матре.В яшике помешается 20 кг маркови.сколько потребуется таких яшиков,чтобы отправить в магазин 675 кг маркови?Сколько килограм моркови будев в последнем яшике. помогите решыть пж
Математика
Помогите решыть задачю по матре.В яшике помешается 20 кг маркови.сколько потребуется таких яшиков,чтобы отправить в магазин 675 кг маркови?Сколько килограм моркови будев в последнем яшике. помогите решыть пж
Ответ(ы):
Гость:
1)675:20=33(ящ.)-без последнегов последнем будет 0,77кг
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