Помогите решыть задачю по матре.В яшике помешается 20 кг маркови.сколько потребуется таких яшиков,чтобы отправить в магазин 675 кг маркови?Сколько килограм моркови будев в последнем яшике. помогите решыть пж

Математика

Помогите решыть задачю по матре.В яшике помешается 20 кг маркови.сколько потребуется таких яшиков,чтобы отправить в магазин 675 кг маркови?Сколько килограм моркови будев в последнем яшике. помогите решыть пж

Автор: Гость