Что вы знаете о лошадях?
Биология
Что вы знаете о лошадях?
Ответ(ы):
Гость:
Лошади очень добрые и умные животные.Они очень красивые и добрые. Лошади с удовольствием едят фрукты, например, яблоки. Это очень интересное животное.На них можно кататься,перевозить груз.В старые времена,когда не было машин люди использовали лошадей.
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