Что вы знаете о лошадях?

Биология
Что вы знаете о лошадях?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Лошади очень добрые и умные животные.Они очень красивые и добрые. Лошади с удовольствием едят фрукты, например, яблоки. Это очень интересное животное.На них можно кататься,перевозить груз.В старые времена,когда не было машин люди использовали лошадей. 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите решыть задачю по матре.В яшике помешается 20 кг маркови.сколько потребуется таких яшиков,чтобы отправить в магазин 675 кг маркови?Сколько ...
Ответить
Математика
63/75х25/27 спасибо Большое
Ответить
Қазақ тiлi
Помогите пожалуйста ыбырай алтынсарин 10 тестов на казахском языку
Ответить
Русский язык
Здравствуйте помогите пожалуйста решить упражнения 174
Ответить
Русский язык
Сделайте плисс . Дам 20 баллов .
Ответить