ПОМОГИТЕ срочно решить.ПОЖАЛУЙСТА!!! Найдите корень уравнения tg пи(х-6)/6=1/корень3.В ??твете напишите наименьший положительный корень.
Математика
ПОМОГИТЕ срочно решить.ПОЖАЛУЙСТА!!! Найдите корень уравнения tg пи(х-6)/6=1/корень3.В ??твете напишите наименьший положительный корень.
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