На стандартном лазерном диске можно сохранить множство файлов,общий размер которых будет равен 700 mb.Вычислить самое большое количество копий романа "Война и мир" л.н.Толстого которые можно разместить на таком диске.Известно,ч...

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На стандартном лазерном диске можно сохранить множство файлов,общий размер которых будет равен 700 mb.Вычислить самое большое количество копий романа "Война и мир" л.н.Толстого которые можно разместить на таком диске.Известно,что одно издание состоит из 1264 страниц,на кажной странице 85 строк и в каждой строке 70 символов (включая пробелы ).

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