На стандартном лазерном диске можно сохранить множство файлов,общий размер которых будет равен 700 mb.Вычислить самое большое количество копий романа "Война и мир" л.н.Толстого которые можно разместить на таком диске.Известно,ч...
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На стандартном лазерном диске можно сохранить множство файлов,общий размер которых будет равен 700 mb.Вычислить самое большое количество копий романа "Война и мир" л.н.Толстого которые можно разместить на таком диске.Известно,что одно издание состоит из 1264 страниц,на кажной странице 85 строк и в каждой строке 70 символов (включая пробелы ).
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
запишем условие: страниц=1264, строк=85, символов=70, i=8 бит M-?решение: вычислим общее количество символов в текстеK=1264*85*70=752080вычислим информационный объем текста I=K*i=7520800*8=60166400 бит=7344.53 Кб =7.17МбРазделим объем диска на информационный объем 1 копии романа и узнаем кол-во копий на дискеМ=700/7,17=97 копий это и есть ответ
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