На стандартном лазерном диске можно сохранить множство файлов,общий размер которых будет равен 700 mb.Вычислить самое большое количество копий романа "Война и мир" л.н.Толстого которые можно разместить на таком диске.Известно,ч...

Информатика
На стандартном лазерном диске можно сохранить множство файлов,общий размер которых будет равен 700 mb.Вычислить самое большое количество копий романа "Война и мир" л.н.Толстого которые можно разместить на таком диске.Известно,что одно издание состоит из 1264 страниц,на кажной странице 85 строк и в каждой строке 70 символов (включая пробелы ).
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
запишем условие: страниц=1264, строк=85, символов=70, i=8 бит M-?решение: вычислим общее количество символов в текстеK=1264*85*70=752080вычислим информационный объем текста I=K*i=7520800*8=60166400 бит=7344.53 Кб  =7.17МбРазделим объем диска на информационный объем 1 копии романа и узнаем кол-во копий на дискеМ=700/7,17=97 копий  это и есть ответ

Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
10 предложений о школьном дне на английском
Ответить
Русский язык
Прочитайте Докажите что данные предложения сложные выделенные слова омонимы Спи??ите Подчеркните грамматические основы части сложного предложения
Ответить
Русский язык
Вымолвил словечко поехала печка,прямо из деревни к царю и царевне имена героев по??огите найти?
Ответить
Окружающий мир
Темное, темнистое что это
Ответить
Русский язык
Весело смотрит стайка лисичек из зеленого мха. Лисички яркого цвета, как морковь. ??ысокая ножка грибка сразу переходит в зонтик. В середине дрожит...
Ответить