Прочитайте Докажите что данные предложения сложные выделенные слова омонимы Спи??ите Подчеркните грамматические основы части сложного предложения
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Прочитайте Докажите что данные предложения сложные выделенные слова омонимы Спи??ите Подчеркните грамматические основы части сложного предложения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Грам. основы : землю засыпает, ветер засыпает
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