На тело массой 1 кг действуют три силы модули которых равны 5H 4H 3H. Найти минимально?? и максимальное значения ускорения тела. Очень надо
Физика
На тело массой 1 кг действуют три силы модули которых равны 5H 4H 3H. Найти минимально?? и максимальное значения ускорения тела. Очень надо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Максимальное ускорение будет, если все силы действуют в одном направлении: F=5+4+3=12 Н. a=F/m=12/1=12 м/с^2; Минимальное ускорение будет, если силы 3 Н и 4 Н действуют в одном направлении, а сила 5 Н в противоположном: F=4+3-5=2 Н. a=F/m=2/1=2 м/с^2;
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