Плисс исправте правильно словосполучення.значні набудки,на обочині,підведення п??дсумків
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Плисс исправте правильно словосполучення.значні набудки,на обочині,підведення п??дсумків
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Значні досягнення, на узбіччі, підбиття підсумків
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