В равнобедренном треугольнике ABC с основанием BC проведена медиана AM.Найдите медиану AM,если периметр треугольника ABC равен 32 см,а периметр треугольника ABM равен 24 см. Через дано Заранее спасибо

Геометрия
В равнобедренном треугольнике ABC с основанием BC проведена медиана AM.Найдите медиану AM,если периметр треугольника ABC равен 32 см,а периметр треугольника ABM равен 24 см. Через дано Заранее спасибо
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Медиана АМ разделила СВ на 2 равные части СМ и МВ. То есть можно написать СВ=СМ+МВ или СВ=2МВ.  Поскольку боковые стороны равны, периметр треугольника АВС можно записать как 2АВ+2МВ=32.  Выносим 2 за скобку, 2(АВ+МВ)=32 => АВ+МВ=16  Теперь рассматриваем треугольник АВМ. Его периметр = АВ+МВ+АМ.  АВ+МВ известно, 16. значит периметр 24=16+АМ.  АМ=24-16=8
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