В равнобедренном треугольнике ABC с основанием BC проведена медиана AM.Найдите медиану AM,если периметр треугольника ABC равен 32 см,а периметр треугольника ABM равен 24 см. Через дано Заранее спасибо

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Медиана АМ разделила СВ на 2 равные части СМ и МВ. То есть можно написать СВ=СМ+МВ или СВ=2МВ. Поскольку боковые стороны равны, периметр треугольника АВС можно записать как 2АВ+2МВ=32. Выносим 2 за скобку, 2(АВ+МВ)=32 => АВ+МВ=16 Теперь рассматриваем треугольник АВМ. Его периметр = АВ+МВ+АМ. АВ+МВ известно, 16. значит периметр 24=16+АМ. АМ=24-16=8