Решить задачу: уменьшить 426 на 820
Математика
Решить задачу: уменьшить 426 на 820
Ответ(ы) на вопрос:
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426-820=-394 легко11111
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