На треугольнике провести 2 отрезка так,чтобы его разделить на 2 треугольника,1 четырехугольник и 1 пятиугольник

Математика
На треугольнике провести 2 отрезка так,чтобы его разделить на 2 треугольника,1 четырехугольник и 1 пятиугольник
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Фиолетовый - это треугольник красный - это первая линия зеленый - это вторая линия
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