На треугольнике провести 2 отрезка так,чтобы его разделить на 2 треугольника,1 четырехугольник и 1 пятиугольник
Математика
На треугольнике провести 2 отрезка так,чтобы его разделить на 2 треугольника,1 четырехугольник и 1 пятиугольник
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Фиолетовый - это треугольник красный - это первая линия зеленый - это вторая линия
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Каковы результаты осуществления политики"социального рыночного хозяйства" в пос??евоенной ФРГ?Сравните их с результатами установления централизован...
Литература
Русский язык
Геометрия
Математика