На треугольнике провести 2 отрезка так,чтобы его разделить на 2 треугольника,1 четырехугольник и 1 пятиугольник

Математика

На треугольнике провести 2 отрезка так,чтобы его разделить на 2 треугольника,1 четырехугольник и 1 пятиугольник

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