на участке длиной 40 м и шириной 25 м фермер вырастил картофель. с каждого ара он собрал в среднем по 3 ц картофеля. сколько картофеля при такой урожайности можно собрать с участка площадью 1га?

Математика

на участке длиной 40 м и шириной 25 м фермер вырастил картофель. с каждого ара он собрал в среднем по 3 ц картофеля. сколько картофеля при такой урожайности можно собрать с участка площадью 1га?

Автор: Гость