на участке длиной 40 м и шириной 25 м фермер вырастил картофель. с каждого ара он собрал в среднем по 3 ц картофеля. сколько картофеля при такой урожайности можно собрать с участка площадью 1га?
Математика
на участке длиной 40 м и шириной 25 м фермер вырастил картофель. с каждого ара он собрал в среднем по 3 ц картофеля. сколько картофеля при такой урожайности можно собрать с участка площадью 1га?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
для начала находим площадь участка 40 * 25 = 1000(м/квадратных) площадь участка в метрах/квадратных 1 ар = 100 м/квадратных следовательно 1000 : 100 = 10(ар) площадь участка в ар 1 га = 100 ар 3 ц/ар * 100 ар = 300(ц/га) Ответ: 300 ц 3 * 10 = 30(ц) собрал с данного участка
Гость:
1) 40 х 25 = 1000 кв.м площадь участка 1000 кв.м = 10 а 2) 30 х 10 = 30 ц картофеля с 10 а 3) 1га = 100а 3 х 100 = 300 ц соберкт с 1 га
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