На уроке физкультуры присутствовало 36 учащихся. Часть из них играла в лапту, а ост??льные-в футбол. Сколько ребят играло в футбол, если 1/4 часть от количества футболистов равна 1/5 от количества игроков в лапту. Варианты от...
Математика
На уроке физкультуры присутствовало 36 учащихся. Часть из них играла в лапту, а ост??льные-в футбол. Сколько ребят играло в футбол, если 1/4 часть от количества футболистов равна 1/5 от количества игроков в лапту. Варианты ответа : А) 12 В) 20 Б) 16 Г) 24
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Буква г)24444444444444
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