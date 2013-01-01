На ваш взгляд ускоряли или сдерживания реформ и модернизации России
История
На ваш взгляд ускоряли или сдерживания реформ и модернизации России
Ответ(ы):
Гость:
Очень долгое время сдержевали так как для некоторых это было выгодно
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