На ваш взгляд ускоряли или сдерживания реформ и модернизации России

История
На ваш взгляд ускоряли или сдерживания реформ и модернизации России
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Автор: Гость
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Гость:
Очень долгое время сдержевали так как для некоторых это было выгодно
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