Проверить парный согласный в середине слова для этого Подбери однокоренные слова Запиши лапка блузка Grand грядка походка лошадка крошка повязка палатка лепешка стружка
Русский язык
Проверить парный согласный в середине слова для этого Подбери однокоренные слова Запиши лапка блузка Grand грядка походка лошадка крошка повязка палатка лепешка стружка
Ответ(ы):
Гость:
Грядка - гряДочка лапка - лаПочка блузка - блуЗа, блуЗочка походка - похоДочка лошадка - лашаДи, лошаДочка крошка - кроШечка, кроШечный повязка - повяЗать, повяЗочка палатка - палаТочный, палаТочка лепёшка - лепёШечка, лепёШечный стужка - струЖечка, струЖечные (отходы)
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