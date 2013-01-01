Проверить парный согласный в середине слова для этого Подбери однокоренные слова Запиши лапка блузка Grand грядка походка лошадка крошка повязка палатка лепешка стружка

Русский язык

Проверить парный согласный в середине слова для этого Подбери однокоренные слова Запиши лапка блузка Grand грядка походка лошадка крошка повязка палатка лепешка стружка

Автор: Гость