Главная мысль,персонажи.. произведения Н. Носова Огурцы

Литература
Главная мысль,персонажи.. произведения Н. Носова Огурцы
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Гость:
Персанажи:Ваня,Петя,Сторож! Что нельзя воровать!
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