Главная мысль,персонажи.. произведения Н. Носова Огурцы
Литература
Главная мысль,персонажи.. произведения Н. Носова Огурцы
Ответ(ы):
Гость:
Персанажи:Ваня,Петя,Сторож! Что нельзя воровать!
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