1)2(3x+1)-xlt;=3(x+4) 2)7x+4(x-2)gt;6(1+3x) 3)2(x-1)-3(x+2)lt;6(1+x)
Математика
1)2(3x+1)-xlt;=3(x+4) 2)7x+4(x-2)gt;6(1+3x) 3)2(x-1)-3(x+2)lt;6(1+x)
Ответ(ы):
Гость:
1) 2(3х+1)-х<=3(х+4); 6х+2-х<=3х+12; 6х-х-3х<=12-2; 2х<=10; х<=5; 2)7х+4(х-2)>6(1+3х); 7х+4х-8>6+18х; 7х+4х-18х>6+8; -7х>14; х<-2; 3) 2(х-1)-3(х+2)<6(1+х); 2х-2-3х-6<6+6х; 2х-3х-6х<6+2+6; -7х<14; х>-2.
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