Подчеркнуть главные члены предложения На углу улиц., строители возводит многоэтажное здание. В этом здании намечае(ть,т)ся открыть дом бытовых услуг. 2. В мастерской при доме бытовых услуг р..монтируют мужскую и женскую одежд...

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Подчеркнуть главные члены предложения На углу улиц., строители возводит многоэтажное здание. В этом здании намечае(ть,т)ся открыть дом бытовых услуг. 2. В мастерской при доме бытовых услуг р..монтируют мужскую и женскую одежду. Р..монтируют её квалифицированные м..стера. 3. На фабрике делают шкафы, столы, диваны. Шкафы, столы, диваны на фабрике выпускают высокого качества.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
строители возводятнамечается открыть - это сказуемоеремонтируют (подлежащего нет)мастера ремонтируютделают (подлежащего нет)выпускают (подлежащего нет)

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