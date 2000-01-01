Укажите неверное утверждение : а) Однородные члены предложения отвечают на один и тот же вопрос.; б) Однородные члены равноправны по отношению друг к другу.; в) Однородными членами могут быть слова только одной части речи.; г) ...

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Укажите неверное утверждение : а) Однородные члены предложения отвечают на один и тот же вопрос.; б) Однородные члены равноправны по отношению друг к другу.; в) Однородными членами могут быть слова только одной части речи.; г) Обощающее слово всегда является тем же членом предложения, что и однородные члены?

Автор: Гость