Сторона квадрата 24 см, найти ширину прямоугольника с таким же периметром, если его длина. 28 см?
Математика
Сторона квадрата 24 см, найти ширину прямоугольника с таким же периметром, если его длина. 28 см?
Ответ(ы):
Гость:
1)24+24+24+24=96=Р квадрата Р прямоугольника=96 р=(96-28):2=34=ширина прямоугольника S=34*28=952
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