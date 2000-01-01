Как вы понимаете эти высказывания: Хозяйка пособляла- Наигрыш вести- Видал я вечор- Над человеком мудровать- Маленько пособила-

Литература

Как вы понимаете эти высказывания: Хозяйка пособляла- Наигрыш вести- Видал я вечор- Над человеком мудровать- Маленько пособила-

Автор: Гость