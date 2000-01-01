Как вы понимаете эти высказывания: Хозяйка пособляла- Наигрыш вести- Видал я вечор- Над человеком мудровать- Маленько пособила-
Литература
Как вы понимаете эти высказывания: Хозяйка пособляла- Наигрыш вести- Видал я вечор- Над человеком мудровать- Маленько пособила-
Ответ(ы):
Гость:
1-хозяйка помогала 2-? 3-видел я печор 4-учить человека 5-маленько помогла
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
В лабораторных условиях можно перелить из одного стакана в другой стакан газ. Как называется этот газ? А) кислород Б) оксид углерода (II) В) оксид ...
Математика
Русский язык
Подчеркни согласные звуки перед которым непарные согласные произносятся также к??к пишется н, н'т, т', м ,м, ,р, р,, в, в,, й,,
Математика