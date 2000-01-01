В лабораторных условиях можно перелить из одного стакана в другой стакан газ. Как называется этот газ? А) кислород Б) оксид углерода (II) В) оксид углерода (IV) Г) метан

Химия

В лабораторных условиях можно перелить из одного стакана в другой стакан газ. Как называется этот газ? А) кислород Б) оксид углерода (II) В) оксид углерода (IV) Г) метан

Автор: Гость