В лабораторных условиях можно перелить из одного стакана в другой стакан газ. Как называется этот газ? А) кислород Б) оксид углерода (II) В) оксид углерода (IV) Г) метан
Химия
В лабораторных условиях можно перелить из одного стакана в другой стакан газ. Как называется этот газ? А) кислород Б) оксид углерода (II) В) оксид углерода (IV) Г) метан
Ответ(ы):
Гость:
Газ должен быть значительно тяжелее воздуха (условная молярная масса воздуха равна 29). Лучше всего подходит CO₂ с молярной массой 44 гр/моль. Ответ: вариант В)
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