Упростите выражение (3+x)^2- x(x+6)
Математика
Упростите выражение (3+x)^2- x(x+6)
Ответ(ы):
Гость:
(3+x)²-x(x+6)=9+6x+x²-x²-6x=9
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Какое растение не относиться к раннецветущим ? мать-и-мачеха печеночница купальница гусиный лук или ветреннеца
Русский язык
Укажите неверное утверждение : а) Однородные члены предложения отвечают на один и тот же вопрос.; б) Однородные члены равноправны по отношению друг...
Математика
Литература
Как вы понимаете эти высказывания: Хозяйка пособляла- Наигрыш вести- Видал я вечор- Над человеком мудровать- Маленько пособила-