Ширина прямоугольного участка равна 125 м а площадь 105000м найди периметр этого учас??ка
Математика
Ширина прямоугольного участка равна 125 м а площадь 105000м найди периметр этого учас??ка
Ответ(ы):
Гость:
1)105000:125=840=ширина 2)2*(125+840)=1930=Р
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