Сшили одинаковые костюмы израсходав два рулона. в1 рулоне 84м ткани во 2рулоне 60м.ск сшили из каждого рулона если из первого сшили на 4 костюма больше?

Математика
Сшили одинаковые костюмы израсходав два рулона. в1 рулоне 84м ткани во 2рулоне 60м.ск сшили из каждого рулона если из первого сшили на 4 костюма больше?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
84-60=24м разница между рулонами 24÷4=6м на 1 кастюм 84÷6=14ка. с 1 рулона 60÷6=10ка. с 2 рулона
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