Сшили одинаковые костюмы израсходав два рулона. в1 рулоне 84м ткани во 2рулоне 60м.ск сшили из каждого рулона если из первого сшили на 4 костюма больше?

Математика

Сшили одинаковые костюмы израсходав два рулона. в1 рулоне 84м ткани во 2рулоне 60м.ск сшили из каждого рулона если из первого сшили на 4 костюма больше?

Автор: Гость