Запишите три уравнения реакций, встречающихся в тексте: "В природе постоянно прои??ходит круговорот веществ. Так углекислый газ, находящийся в верхних слоях атмосферы взаимодействует с парами воды с образованием слабой угольной...
Химия
Запишите три уравнения реакций, встречающихся в тексте: "В природе постоянно прои??ходит круговорот веществ. Так углекислый газ, находящийся в верхних слоях атмосферы взаимодействует с парами воды с образованием слабой угольной кислоты. Выпадая вместе с осадками, угольная кислота попадает в почву, которая содержит различные минералы и частично растворяет их. При взаимодействии угольной кислоты с сульфидом кальция образуется новая соль - карбонат кальция и выделяется газ - сероводород. Проникая через почвенные слои, сероводород взаимодействует с оксидом железа (III) при этом образуются сульфид железа и вода. При повышении температуры воздуха вода испаряется и насыщает атмосферу
Ответ(ы):
Гость:
1. CO2 + H2O ⇒ H2CO3 2. H2CO3 + CaS ⇒ CaCO3 + H2S 3. 3H2S + Fe2O3 ⇒Fe2S3 + 3H2O
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