Запишите три уравнения реакций, встречающихся в тексте: "В природе постоянно прои??ходит круговорот веществ. Так углекислый газ, находящийся в верхних слоях атмосферы взаимодействует с парами воды с образованием слабой угольной...

Химия

Запишите три уравнения реакций, встречающихся в тексте: "В природе постоянно прои??ходит круговорот веществ. Так углекислый газ, находящийся в верхних слоях атмосферы взаимодействует с парами воды с образованием слабой угольной кислоты. Выпадая вместе с осадками, угольная кислота попадает в почву, которая содержит различные минералы и частично растворяет их. При взаимодействии угольной кислоты с сульфидом кальция образуется новая соль - карбонат кальция и выделяется газ - сероводород. Проникая через почвенные слои, сероводород взаимодействует с оксидом железа (III) при этом образуются сульфид железа и вода. При повышении температуры воздуха вода испаряется и насыщает атмосферу

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